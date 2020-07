La Repubblica di San Marino in onda sul canale francese TF1

La Repubblica di San Marino è stata protagonista della rubrica “Évasion” trasmessa ieri durante il TG serale da TF1, primo canale televisivo francese per ascolti, che in questo caso hanno raggiunto 4,8 milioni. Il servizio ha offerto una breve panoramica sulla storia millenaria della Repubblica, le sue istituzioni e tradizioni, senza dimenticare curiosità su sport, cultura ed enogastronomia. La rubrica è online al link https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/evasion-dans-la-plus-petite-republique-deurope-07570077.html Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio.

Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino