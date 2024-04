Lampade votive, istituito un unico sistema di pagamento on line che può creare difficoltà ad alcune categorie di persone

La Segreteria di Stato Affari Interni ha recentemente comunicato la nuova modalità di sottoscrizione e pagamento, esclusivamente on line, dell'abbonamento al servizio di lampade votive nei cimiteri sammarinesi, attraverso il portale GOV.SM, accedendo alla voce IOL “Istanze On Line" della PA. Tale servizio è attivo da martedì della scorsa settimana. La procedura si può effettuare per sé o per un altro, scegliendo se pagare con carte di credito o per mezzo di un bollettino in banca, che si può scegliere di ricevere via e-mail o a mezzo postale, anche quando si agisce per conto di un’altra persona. Peccato che tali modalità impongano ulteriori spese di commissione per i cittadini. Gli introiti pare saranno investiti in opere di manutenzione ed ampliamento dei cimiteri che maggiormente necessitano di interventi strutturali. Da un lato si prende atto della risoluzione del problema che ha portato negli ultimi due anni alla impossibilità di pagare il servizio; ma al contempo va sottolineata la difficoltà per alcune categorie di persone, in primis gli anziani, nell'utilizzare un metodo che non è gestibile da tutti. Sarebbe stato auspicabile l'apertura da parte dello Stato, anche solo per un breve periodo all'anno, di un servizio per il pagamento delle lampade votive, per permettere alle persone che hanno difficoltà con gli strumenti informatici di provvedere in autonomia. Se ci fosse stato un confronto preliminare, sarebbe stato suggerito. Le associazioni a tutela dei consumatori ed i sindacati sono stati interpellati per assistere chi non è in grado di utilizzare questo unico metodo di pagamento on line. Come Associazione Sportello Consumatori, nel confermare pienamente la nostra disponibilità ad assistere tutti i cittadini che hanno necessità di effettuare questa pratica, esprimiamo rammarico per non avere tenuto in considerazione quella parte della popolazione che non ha familiarità con i mezzi informatici. Ci rammarichiamo, inoltre, per il fatto di essere stati coinvolti solo a cose fatte, tanto più considerando che dovremo mettere a disposizione tempo, risorse umane ed economiche in un servizio che lo Stato ha pensato bene di demandare unilateralmente ad altri, senza peraltro fornire nessun contributo (a differenza delle associazioni consumatori della vicina Italia). Chi intendesse contattare lo Sportello Consumatori, anche per ricevere assistenza per il pagamento delle lampade votive, può chiamare il numero 0549 962064 dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.

cs Associazione Sportello Consumatori