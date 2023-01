Libera: "I bisogni degli anziani e delle loro famiglie: non lasciamo indietro nessuno"

Dai dati pubblicati dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica emerge in maniera evidente come la popolazione sammarinese sta gradualmente invecchiando. Numeri in linea con ciò che sta avvenendo in tutte le società del mondo occidentale, dove gli anziani occupano un sempre maggiore peso numerico. Altro dato interessante, da tenere in forte considerazione, è la variegata condizione che i nostri anziani vivono. Diventa quindi assolutamente indispensabile e urgente analizzare con un maggior grado di precisione la popolazione anziana in merito: alle fasce di età, alla condizione economica e posizione sociale, alle condizioni di salute, situazioni abitative, al loro grado di solitudine. Il Partito di Libera sta facendo un approfondimento riguardo alla condizione degli anziani nella Repubblica di San Marino in rapporto alle misure di assistenza che esistono e a possibili proposte di soluzione per il futuro. Per queste ragioni il gruppo consigliare di Libera interpella il Governo per conoscere:

1) Quanti sono attualmente gli ospiti della casa di riposo suddivisi per sesso e per classe di età; 2) Quanti infermieri, OSS, medici, fisioterapisti e personale amministrativo operano in Casa di Riposo; 3) Qual è la permanenza media degli ospiti nella struttura; 4) Quanti sono gli anziani in lista d’attesa sempre con la suddivisione per sesso e classe di età; 5) Se attualmente l’I.S.S. sia convenzionato con strutture ricettive per anziani private e, se sì, dove sono dislocate. Nell’eventualità quanti anziani sono residenti in queste strutture. Anche in questo caso con la suddivisione per sesso e classe di età; 6) Quanti siano gli anziani iscritti alle liste di attesa per l’ingresso in Casa di Riposo, suddivisi per sesso e classe di età; 7) Quali siano mediamente i tempi di attesa per l’ingresso in Casa di Riposo e se vi siano una o più graduatorie a seconda delle condizioni di salute dell’anziano; 8) A quanto ammonta la retta mensile per i residenti del Casale La Fiorina; Qualora la pensione del residente non sia sufficiente a fare fronte alla retta mensile fino a quale grado di parentela sono tenuti i familiari ad integrarla; 9) Quali sono i costi annuali di gestione dell’intera struttura della Fiorina, suddivisi per: costi per il personale, per il servizio mensa, per i farmaci, per le prestazioni sanitarie; 10) Quante sono le famiglie che usufruiscono, ad oggi, dell’assistenza domiciliare fornita da persone provenienti dall’estero (badanti); 11) Quanti sono i pazienti Iss con diagnosi conclamata di patologie da invecchiamento cerebrale

Non dimentichiamoci dei bisogni degli Anziani e delle loro famiglie. Ci sono bisogni senza risposte da troppo tempo.

c.s. Gruppo Consigliare Libera