Luigi di Maio in visita al Padiglione San Marino in occasione della Giornata Nazionale dell’Italia a Expo 2020 Dubai

Oggi Expo celebra l’Italia che in occasione del National Day, diventa il paese protagonista dell’intera giornata, tra eventi e incontri istituzionali, performance di intrattenimento culturali e artistiche. In questo giorno speciale, il Padiglione Italia festeggia anche il raggiungimento di 500mila spettatori in presenza dall’apertura di Expo il primo ottobre scorso, confermandosi fra i Padiglioni più visitati. Gli appuntamenti sono cominciati al mattino ad Al Wasl Plaza, il centro nevralgico di Expo, in cui ha avuto luogo la cerimonia iniziata con l’alzabandiera e proseguita con le dichiarazioni delle massime autorità dei due Paesi – per l’Italia il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio e per gli Emirati Arabi, il Ministro della Tolleranza e della Coesistenza HH Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. A concludere questa prima fase, l’esibizione dell’Arma dei Carabinieri e la visita al Padiglione degli Emirati Arabi. In seguito, il ministro Luigi di Maio si è recato al Padiglione San Marino, dove il Direttore Letizia Cardelli ha accolto la numerosa delegazione istituzionale che comprendeva tra le cariche più importanti l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Nicola Lener, il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova, la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito Sport Valentina Vezzali, il Commissario Generale Paolo Glisenti, il Vice Commissario Marcello Fondi e il Direttore di Padiglione Andrea Marin. Tra i volti più noti anche il regista Premio Oscar Gabriele Salvatores, la voce narrante del percorso espositivo nel Belvedere e nel ‘Saper fare’ del Padiglione Italia. Dopo un breve momento di saluti e presentazione del team manageriale, il direttore Letizia Cardelli ha lasciato la parola ai volontari del Padiglione San Marino che hanno accompagnato il Ministro Di Maio nel tour espositivo, ripercorrendo la storia della Balestra, del Tavolo Interattivo e soprattutto del Tesoro di Domagnano, rimarcando l’importanza della fibula e la sua funzione simbolica di connessione culturale e diplomatica. Una visita molto gradita e apprezzata da tutti, che ha rinnovato l’amicizia che lega i due paesi in luce degli accordi istituzionali precedentemente stipulati, tra cui il più recente Protocollo d’Intesa e Cooperazione firmato dai rispettivi Commissari Generali proprio lo scorso primo ottobre in occasione della Cerimonia di Inaugurazione di entrambi i Padiglioni ad Expo 2020 Dubai. Un momento di condivisione in cui è emerso anche il ricordo dell’ex Commissario Generale Mauro Maiani, morto prematuramente lo scorso 31 Ottobre. Contemporaneamente e per il resto della giornata, il sito di Expo vedrà un susseguirsi di eventi culturali e di folklore, che hanno il loro epilogo e momento più alto nella serata, con il concerto dell’Accademia Teatro alla Scala.