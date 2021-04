Nasce MedExpo: la community che ospita conferenze e incontri su innovazione e tematiche sanitarie.

Telemedicina, Sanità Digitale e Tecnologie InfoBiomediche sono i pilastri su cui si regge MedExpo: la community che a partire dal 20 maggio ospiterà conferenze e incontri interdisciplinari con i maggiori specialisti del settore medicale, italiani e internazionali. Il perdurare dell’emergenza COVID-19 e il drammatico impatto sanitario che ne è conseguito hanno dato un significativo impulso alla diffusione delle applicazioni digitali e telematiche, ridefinendo i confini tra medicina e tecnologia. “Insieme agli specialisti del nostro network, abbiamo deciso di creare un nuovo ambiente virtuale che agevoli lo scambio di idee e competenze in un settore messo a dura prova nell’ultimo anno.” – spiega Matteo Botteghi, CEO di WorldConnex, azienda organizzatrice dell’evento. “E’ proprio dalla necessità di condividere e confrontarsi che nasce l’idea di creare una vera e propria community all’interno di una piattaforma innovativa con l’obiettivo di dar vita a nuove opportunità.” – continua Diego De Simone, Founder di Botika. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Tele-Medicina, spazia su argomenti di grande attualità: sistemi informativi ospedalieri, medicina territoriale, home care, medicina personalizzata e teleriabilitazione, Intelligenza Artificiale sanitaria, One Health e tanto altro. “E’ più che mai importante che si prendano in considerazione i diversi aspetti della digitalizzazione in medicina: dalla ricerca biomedica all’innovazione in sanità e allo sviluppo di applicazioni nuove da mettere subito a disposizione degli operatori e degli stessi cittadini.” – afferma Francesco Sicurello, Presidente dell’Istituto IITM. “Quando ci è stato proposto di far parte di MedExpo, abbiamo accettato senza esitare: la nostra esperienza nel campo e le difficoltà che sta attraversando il settore fieristico, mettono questo progetto sui giusti binari per il raggiungimento di importanti obiettivi.” – conclude Maddalena Bracchetti, Amministratore unico di Noema. Se anche tu vuoi far parte di MedExpo 2021, visita il sito www.medexpo.it: la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Silvia Carattoni Marketing Communications Manager