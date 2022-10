Nomine alle Commissioni del CIO

Il Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin (CSPC) e il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si uniscono agli amici della Famiglia mondiale dello sport e dell’olimpismo per congratularsi con i diversi membri di International Pierre De Coubertin Committee (CIPC) che sono stati nominati alle Commissioni CIO 2023 dal Presidente CIO Thomas Bach: Eric Monnin e Stephan Wassong (Presidente CIPC) sono membri della Commissione Olimpica per l’Istruzione CIO; Alexandra de Navacelle de Coubertin (Pronipote di Pierre De Coubertin) e Christian Wacker sono membri della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico. I Comitati sammarinesi CSPC e CNSFP desiderano inoltre anche rallegrarsi con l’Amico Prof. Franco Ascani (Presidente FICTS) per la nomina a membro della Commissione Cultura e Patrimonio CIO per l’Italia; augurando Loro ogni successo nei loro progetti e nel contributo ai Programmi educativi e culturali del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Cs - CSPC – CNSFP