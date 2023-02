Npr: comunicato di Gian Nicola Berti su dichiarazioni Pedini Amati

Prendo atto, con una certa sorpresa, delle dichiarazioni rilasciate ad una testata sammarinese da parte del Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Dichiarazioni in cui parla apertamente del fallimento della lista “Noi Per la Repubblica”. Dispiace per questa posizione da parte del Segretario di Stato, dal tratto apertamente liquidatorio, nei confronti di una lista che gli ha sempre mostrato rispetto, sostegno e che si compiace per il suo impegno nella segreteria al Turismo. Tuttavia tra le altre cose, il punto non è affatto banale (anzi ha risvolti politici e istituzionali piuttosto rilevanti), il Segretario siede in Congresso di Stato – a partire dal dicembre 2019 - anche grazie ai voti di Noi Sammarinesi e dei Consiglieri Mancini e Simoncini : non proprio un dettaglio tale da essere relegato al taglio basso di un quotidiano. Ma tant’è. Non mi risulta che, ad oggi, il Segretario sia da considerarsi in quota ad altre liste o movimenti politici collocati al di fuori del perimetro della maggioranza. Quando lo abbiamo nominato come nostro rappresentante avrebbe dovuto essere il punto di riferimento di Movimento Democratico e di Noi Sammarinese, che insieme avevano dato vita al Movimento MIA. Peccato che non ci sia rimasto che sostenerlo da remoto, memori degli impegni che Pedini Amati tempo per tempo ha disatteso. Ma il punto è un altro, a prescindere da quanto dichiarato da Pedini e dall’immediata ammiccante risposta di Libera e di coloro che per noi restano gli eredi di Adesso.sm.

Ritengo sia opportuno comprendere se il PSD e il Segretario di Stato Belluzzi siano, o meno, dello stesso avviso. Lo stesso dicasi per gli altri che siedono in Consiglio quali esponenti di Noi per la Repubblica, ma provengono dal PSD e sono entrati in Consiglio in sostituzione di coloro che il nostro gruppo aveva deputato a svolgere il ruolo di nostri rappresentanti nel Congresso di Stato. Con loro e con tutta la maggioranza abbiamo condiviso le battaglie per ridare ai sammarinesi almeno una speranza di Giustizia. Certamente mi muoverò, in qualità del mio ruolo di capogruppo, cercando di approfondire il perimetro di questa novità, nella consapevolezza che in questi casi il silenzio costituirebbe assenso. Ci adopereremo, come sempre, nel solco del rispetto degli impegni presi con gli elettori, con tutte le altre forze della maggioranza, del Governo e del suo mandato. D’altronde la chiarezza, verso il Paese e gli alleati, è la via giusta da percorrere, consapevoli che il Segretario Pedini Amati tra le tante virtù ha anche quella di spararla grossa per poi rimettere la coda tra le gambe. Al Segretario Pedini Amati lasciamo la ribalta ed il palcoscenico libero, perchè possa sperticarsi in tutte le capriole politiche che vuole se non addirittura tentare il salto del “ faquaglione” verso Libera.

cs Gian Nicola Berti

Capogruppo di Noi per la Repubblica