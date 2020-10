Nuove modalità di accesso ai Centri per la Salute

Al fine di rispondere al meglio alle esigenze degli utenti, si informa la cittadinanza sulle nuove modalità di comunicazione con i Centri per la Salute e di regolamentazione degli accessi, predisposte in ragione delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19, per evitare assembramenti, e per fornire servizi e prestazioni sempre migliori alla cittadinanza. La riorganizzazione, che prenderà avvio dal prossimo 26 ottobre, è stata lungamente discussa e concertata dal Comitato Esecutivo anche con le parti sociali, nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e prevede fasce di orari in cui contattare i Centri per le diverse necessità, compresi gli esami, e una nuova gestione degli accessi sia per visite ordinarie, sia per i casi più urgenti e improvvisi. Si tratta di disposizioni del Comitato Esecutivo dell’ISS condivise con gli operatori e sanitari del Centri per la Salute, predisposte per venire incontro alle esigenze degli assistiti, tenendo conto di un servizio che nel 2019 ha registrato numeri davvero importanti, tra cui oltre 80mila visite effettuate. In via sperimentale, dunque, è stata predisposta una riorganizzazione che, oltre alla Direzione Cure Primarie, coinvolge anche il CUP, che affiancherà i Centri per la Salute nel gestire parte delle visite ordinarie e dei prelievi. I tre Centri per la Salute sul territorio sono aperti all’utenza tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato (solo per esigenze sanitarie urgenti) dalle 8.00 alle ore 13.00. L’accesso e le prestazioni ai Centri per la Salute sono consentiti solo previa prenotazione telefonica negli orari e ai numeri di seguito indicati. Nel dettaglio la nuova organizzazione sperimentale prevede che: I prelievi saranno effettuati tutti i giorni dalle ore 7.30-9.00 Per prenotazioni contattare il CUP (0549 994889) dal lunedì al venerdì fra le ore 8.00 e le ore 18.00 Le visite ordinarie (non-urgenti) saranno effettuate tutti i giorni fra le ore 8.00 e le ore 10.00. Per prenotazioni contattare il CUP (0549 994889) dal lunedì al venerdì fra le ore 8.00 e le ore 18.00 Le visite urgenti saranno effettuate tutti i giorni fra le ore 10.00-12.00 e 14.30-18.00, il sabato fra le ore 8.00-13.00. Per prenotazioni contattare i seguenti numeri dedicati fra le ore 8.00-11.00 e 14.30-16.00 e il sabato fra le ore 8.00-12.00: Centro Salute di Murata: contattare il numero dell’Infermiera/e del proprio Medico; Centro Salute di Borgo Maggiore: contattare il numero dell’Infermiera/e del proprio Medico; Centro Salute di Serravalle: contattare il numero infermieristico dedicato (0549.994072). Per esigenze amministrative (tutte le altre esigenze, quindi esclusi i prelievi e le visite ordinarie o urgenti) contattare i seguenti numeri dal lunedì al venerdì fra le ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00 Centro Salute di Murata: contattare il numero dedicato amministrativo (0549.994051) Centro Salute di Borgo Maggiore: contattare il numero dedicato amministrativo (0549.994061) Centro Salute di Serravalle: contattare il numero dedicato amministrativo (0549.994071) Le richieste di visite urgenti saranno prese in carico direttamente dal personale infermieristico dei Centri per la Salute che, in accordo con il medico, predisporrà la visita il prima possibile. Si ricorda infine che resta attiva, e altamente consigliata, la richiesta di farmaci per terapie croniche on-line accedendo al sito ISS “servizionline.iss.sm”. I certificati e i farmaci per terapie croniche, relativi a richieste pervenute entro le ore 12.00, saranno disponibili a partire dalle ore 15. La nuova regolamentazione organizzativa per la prenotazione delle prestazioni e l’accesso ai Centri per la Salute, avviato in via sperimentale, richiederà la collaborazione di tutta la cittadinanza per consentire ad ognuno di ricevere le migliori prestazioni, nei tempi più celeri possibile, in massima sicurezza per tutti. La Direzione della Cure Primarie, in accordo con il Comitato Esecutivo ISS, monitorerà e apporterà ogni correzione che si rendesse necessaria nell’ottica di miglioramento continuo del servizio. Per tali ragioni, nelle prossime settimane verranno organizzati incontri con la cittadinanza, in accordo con i Capitani di Castello e presso le sedi dei Castelli di Serravalle, Borgo e Fiorentino, finalizzate a illustrare le ragioni e l’utilità delle innovazioni organizzative e ad ascoltare i suggerimenti o le proposte che potranno scaturire negli incontri. Ufficio stampa, 19 ottobre 2020