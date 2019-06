Partito Socialista: pdl "Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie a tutela della stabilità del sistema"

Il progetto di legge " Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie a tutela della stabilità del sistema" , nasce dalla condivisione di tutte le forze politiche di aggiornare la normativa bancaria con due obbiettivi : Massima tutela dei risparmiatori e dei correntisti. Ridurre al minimo le iniezioni di liquidità da parte dello Stato e quindi recuperare tutto il possibile in modo deciso colpendo gli autori dei dissesti con azioni dirette di recupero sui patrimoni personali. I messaggi di questi giorni sulla stampa nazionale sammarinese e quella italiana , sono azioni che hanno una evidente strategia del terrore per generare panico nei risparmiatori e rendere di fatto il nostro sistema ancora più vulnerabile. Non ce più tempo , i risparmiatori vanno rassicurati con i fatti e non con le parole. Il provvedimento legislativo e’ da troppo tempo sui tavoli della politica, va condiviso con tutte le parti compreso gli operatori del settore e depositato il prima possibile per l'iter consiliare.

Comunicato stampa

Partito Socialista