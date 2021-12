Piccolo Teatro Arnaldo Martelli annuncia il ritorno della Commedia di Sant'Agata

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, nell’augurare a tutti gli appassionati un sereno Anno Nuovo, è lieto di comunicare che, Covid permettendo, il 5 febbraio 2022 tornerà la tradizionale commedia di Sant’Agata. Il Gruppo sta già da qualche tempo provando presso il Centro Sociale di Fiorentino che come consuetudine ospita la Filodrammatica Sammarinese, una scoppiettante commedia comica in vernacolo sammarinese. Nei prossimi giorni verranno svelati titolo e trama del lavoro che sarà portato in scena e che, al momento, anche per ragioni scaramantiche, evitiamo di rendere noti. Saranno ben 15 gli attori impegnati, a garanzia di grande movimento e azione durante tutta la commedia: conferme di alcune colonne storiche del gruppo; qualche gradito ritorno di attori che hanno già recitato; tre esordi di nuovi attori e più precisamente di tre attrici. Gli ingredienti necessari ci sono tutti e gli attori sono comunque impegnati a preparare uno spettacolo degno della storia e della tradizione sia della ricorrenza festeggiata, sia del Gruppo Teatrale.

Vi aspettiamo a Teatro!