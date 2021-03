Raccomandata al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia contenente le richieste di Federalberghi Riccione per la sopravvivenza

Con la presente ci rivolgiamo alla Sua attenzione quale massimo responsabile del comparto turistico Italiano ed in merito specificatamente al mondo turistico Ricettivo dalla Romagna nonché da Riccione sentiamo la impellente necessità di sottolineare alcuni aspetti che già sicuramente avrà ascoltato dalla nostra Federalberghi Nazionale, ma ci preme farle ribadire lo stato di crisi e di sofferenza anche dalle organizzazioni territoriali come la nostra Federalberghi Riccione. Non stiamo sicuramente a ripetere quanto sia importante il nostro settore all’interno delle economia Italiana sia sotto il profilo del PIL sia sotto il profilo della occupazione impiegata siamo certi questi dati essere nel vostro pieno possesso e conoscenza. Noi non siamo quelli delle manifestazioni eclatanti ed ai limiti della legalità, ma siamo quelli che credono nel dialogo e nella condivisione degli obiettivi sindacali tesi al raggiungimento del miglior compromesso possibile fra tutte le parti economiche e sociali. Detto questo non possiamo non sottolineare alcune necessità di proposte e risposte urgenti da parte del Governo sia nel breve che nel medio termine, risposte che nel breve termine devono garantire la sopravvivenza delle aziende alberghiere al terribile momento storico che stiamo vivendo e che nel medio periodo devono permettere, al termine dell’emergenza, una ripartenza accelerata che ci possa far gareggiare alla pari con tutti i nostri competitors del mondo del turismo. Ci permettiamo quindi proporre le seguenti misure da adottare: ‐ liquidazione di ristori efficaci e adeguati, con erogazioni mensili che accompagnino le imprese turistico ricettive sino alla fine della crisi e un’erogazione iniziale che corregga le sperequazioni che si sono verificate a causa del meccanismo utilizzato nel 2020; ‐ proroga sino al 31 dicembre 2022 dei termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale; ‐ elevazione sino a 20 anni della durata dei finanziamenti “garantiti” dallo Stato ai sensi del decreto liquidità; 18 approvata dall’assemblea straordinaria di Federalberghi il 26 gennaio 2021 12 ‐ esonero dal pagamento della seconda rata IMU per l'anno 2021, da riconoscersi anche nel caso in cui ci sia coincidenza sostanziale tra il soggetto passivo dell’imposta e il soggetto gestore dell’impresa; ‐ proroga del credito d’imposta sui canoni di locazione sino al 31 dicembre 2021 ed elevazione della misura all’80%; ‐ cancellazione della TA.RI. e del canone Rai per gli anni 2020 e 2021 e, per il futuro, commisurazione della tariffa all’effettiva produzione dei rifiuti; ‐ proroga dell’esonero dal pagamento dei contributi per l’assunzione del personale stagionale, affinché possa essere applicata alle assunzioni che avverranno nel corso del 2021; ‐ revisione delle modalità di esonero contributivo in favore delle imprese che richiamano in servizio i dipendenti che si trovano in cassa integrazione, al fine di riconoscere il beneficio anche nel caso in cui il rientro in servizio riguardi solo una parte del personale; ‐ rinvio sino a fine 2021 delle scadenze per il pagamento di imposte; ‐ introduzione di un credito d’imposta del 110% per la riqualificazione delle strutture turistico ricettive; ‐ riduzione al 5% dell’aliquota IVA sulle prestazioni alberghiere, così come è stato fatto in altri Paesi europei; ‐ proroga della cassa integrazione per gli assunti a tempo indeterminato; ‐ istituzione di misure di soccorso efficaci e rapide per i lavoratori stagionali del turismo, che ‐ a seguito della mancata ripresa della stagione invernale ‐ si ritrovano privi di reddito, indennità di disoccupazione e copertura previdenziale e vengono per tal via costretti ad abbandonare il settore, che si ritroverà ancora più fragile nel momento della tanto attesa ripresa economica; ‐ aggiornamento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia, al fine di elevare la misura degli aiuti che è possibile erogare a ciascuna impresa e di ampliare il periodo di applicabilità. Ringraziando per l’attenzione la salutiamo cordialmente.

Per il Consiglio Direttivo di Federalberghi Riccione Il Presidente - Bianchini Bruno