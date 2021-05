Riccione: chiuse due case per anziani, la dichiarazione del sindaco Tosi

Ho disposto, con ordinanza contingibile e urgente, nel mio ruolo di autorità sanitaria locale, la sospensione delle attività di due case famiglia per anziani poste nello stesso stabile a Riccione, a seguito di importanti criticità riscontrate da una ispezione effettuata dai Carabinieri per la tutela della salute NAS di Bologna, dai Carabinieri sezione operativa NOR di Riccione e dall’ispettorato del lavoro. Un provvedimento tempestivo a fronte delle gravi irregolarità riscontrate all’interno delle strutture, al di fuori peraltro dalle norme del “Regolamento per la disciplina delle case famiglia per anziani e disabili adulti – distretto di Riccione” del 2019 che prevede la possibilità di accogliere fino ad un massimo di 6 ospiti e il rispetto di determinati requisiti a partire da “adeguate condizioni di benessere” degli anziani. La cura per le persone fragili è un obiettivo primario di questa amministrazione per cui ho dato, nell’arco di 5 giorni dalla firma dell’ordinanza, disponibilità al collocamento degli anziani che non possono avere assistenza a casa con un percorso privato, tramite un accordo con il servizio sanitario nazionale. Ringrazio Carabinieri e Ausl per la professionalità dimostrata di fronte ad un caso delicato che vede coinvolte fasce deboli della popolazione”.

c.s. Comune di Riccione