San Clemente: approvato il bilancio di previsione 2024, invariate imposte, confermati servizi

Approvato a fine dicembre il bilancio di previsione 2024 del Comune di San Clemente con importanti novità e significative conferme. “Iniziamo col dire che per quel che concerne il bilancio 2023 non sono stati registrati disavanzi, debiti fuori programmazione e che gli equilibri risultano rispettati. Un altro dato significativo, a ulteriore conferma del buon operato, è quello riguardante la percentuale d’indebitamento - riferita alle spese per finanziare investimenti - tra le più basse della provincia e che si attesta al di sotto del 5%, ovvero nella misura del 4,4%. Fatta questa premessa - spiega l’Assessore al Bilancio, Christian D’Andrea (foto in allegato) - poniamo l’attenzione su alcuni punti di primaria importanza e per i quali si è lavorato in un’ottica di miglioramento, mantenimento e nessuna modifica nel corso del 2024. Nessun aumento delle imposte e nessun aumento dei servizi a domanda individuale: confermando una buona copertura della spesa sui servizi a domanda individuale l’Amministrazione sceglie quindi di non aumentare le aliquote dei servizi essenziali quali la mensa scolastica, il servizio di anticipo/posticipo per le scuole, l’utilizzo della sala polivalente, del teatro Giustiniano Villa, della sala consiliare e della palestra, i centri estivi, i servizi cimiteriali con annesse luci votive. Nessun aumento viene altresì previsto per l’addizionale comunale. Come non vi sarà alcun incremento dell’IMU, le cui aliquote non subiscono variazioni rispetto al consolidato 2023 e rispetto alla fasce di massima tutela”. “Si tratta di misure con un peso specifico importante sulle casse dell’ente locale - dice la Sindaca Mirna Cecchini (foto in allegato) -. I piccoli comuni sono ogni giorno alle prese con nuovi oneri da affrontare e lo scenario economico-sociale degli ultimi anni hanno richiesto ingenti sforzi, specie sotto il profilo finanziario, per dare risposte immediate alle urgenze dettate dalle emergenze interne e internazionali. Un altro aspetto sul quale vorrei porre l’accento si collega alle decisione assunta circa altre voci sensibili a supporto delle famiglie indigenti e in direzione delle agevolazioni alla TARI: capitoli confermati e incrementati”. In merito alla variazione di bilancio 2023 andata in ratifica nel corso dell’ultimo consiglio comunale, l’Amministrazione ha previsto le risorse per l’acquisizione dell’area da destinare a parcheggio a Sant’Andrea in Casale al posto dell’ex distributore di benzina. Nel bilancio 2024-2026 sono previsti investimenti sul territorio per oltre 5 milioni e mezzo di euro: circa 3 milioni nel 2024; più di 2 milioni nel 2025 e 350mila euro nel 2026.