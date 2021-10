San Marino for the Children: inviati i fondi raccolti pro emergenza Haiti

Carissimi, davanti alle drammatiche immagini di Haiti colpita dal terremoto il 15 Agosto 2021, come Associazione San Marino for the Children onlus abbiamo immediatamente contattato la comunità missionaria monfortana presente nell'isola per poter fornire il nostro aiuto. Dopo pochissimi giorni dal terremoto abbiamo subito attivato una raccolta fondi pro emergenza Haiti da inviare alla comunità locale per l’acquisto di beni di prima necessità per i più bisognosi che vivono nelle zone più colpite dal sisma. Tanti di voi ci hanno contattato in questi mesi; i vostri messaggi di sostegno, la vostra sensibilità , ogni vostro contributo così generosamente consegnato a questa raccolta fondi ancora una volta ci ha consentito di costruire nuovi ponti di solidarietà e di speranza per chi ora in Haiti si trova maggiormente nella sofferenza. Un ringraziamento speciale è per chi ha voluto destinare a questa raccolta fondi tutte le donazioni raccolte in occasione del compleanno. Un secondo ringraziamento speciale è per la scuola Shiatsu Ryu Zo di Rimini che ha voluto organizzare l'iniziativa "un Kata per Haiti ", grazie agli amici Marcello, Mahena e la special guest Alessandra Perilli. Tramite questa raccolta fondi complessivamente sono stati raccolti euro 4.994,03 che sono già stati interamente inviati alla comunità missionaria monfortana di Haiti per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Grazie sempre per la vostra generosità ed attenzione, davvero il nostro più grande grazie di cuore!

