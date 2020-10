San Marino ha salutato l’arrivo della Freccia Rossa in Piazza della Libertà

Il centro storico di San Marino ha accolto con entusiasmo il passaggio della 38a edizione della 1000 Miglia. La seconda tappa della competizione, partita alle 6.30 da Cervia-Milano Marittima, ha portato sul Titano splendide vetture e personaggi di rilievo, tra cui Tomaso Trussardi e Cristina Parodi. In Piazza della Libertà e lungo le contrade, ravvivate dai colori e dal rombo dei motori nonostante l’atmosfera atipica di questa edizione autunnale, gli appassionati hanno voluto rendere omaggio alla bellezza ed eleganza dei possenti bolidi.

All’arrivo della corsa più bella del mondo erano presenti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Mirko Dolcini e Alessandro Cardelli, il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi.

“Con grande piacere la Repubblica di San Marino è tornata ad accogliere la carovana della 1000 Miglia, quello davanti a Palazzo Pubblico è ormai un passaggio storico per la manifestazione e allo stesso modo lo è per il nostro Paese. Sono stato davvero lieto di accogliere, questa mattina, in rappresentanza delle istituzioni, queste opere d’arte viaggianti che hanno colorato il nostro territorio. Come Segretario di Stato per lo Sport auspico che il sodalizio possa proseguire nel tempo”, ha dichiarato il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.

“Il passaggio della 1000 Miglia a San Marino è sempre particolarmente affascinante, il nostro centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO rappresenta la cornice ideale per questa sfilata. Sono davvero felice di aver accolto queste meraviglie dell’automobilismo e i loro equipaggi e di aver accompagnato in Piazza della Libertà i nostri Capitani Reggenti. Sono certo che la Freccia Rossa continuerà a transitare anche in futuro sul nostro territorio perché il valore di questo evento è indiscutibile”, ha affermato il Segretario di stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.

A dare il benvenuto agli equipaggi che giungevano al controllo timbro via GPS in Piazza della Libertà è stato Francesco Brigante, la voce storica della 1000 Miglia che ha intrattenuto i presenti raccontando episodi e aneddoti legati alla mitica corsa.

La Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino hanno accolto i partecipanti con un dolce omaggio, lo snack Torta Tre Monti prodotto dall’antica fabbrica di torte fatte a mano La Serenissima, nella sua nuova versione realizzata con farine ottenute da Grano Tenero Terra di San Marino nel rispetto dello specifico disciplinare di produzione.

Con l’edizione 2020 tra San Marino e la 1000 Miglia si rinsalda un forte legame nato dalle origini della rievocazione, che trova le sue radici nell’unicità e nella valorizzazione del patrimonio storico e automobilistico.

Un rinnovato e caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.





Comunicato stampa

Ufficio Turismo San Marino