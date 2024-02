San Valentino: l’amore ai tempi dei rincari

La festa degli innamorati è alle porte: la prossima settimana molte coppie si scambieranno doni e si concederanno cene o esperienze emozionanti per celebrare insieme il proprio legame. Come ogni anno, in questa occasione, la Federconsumatori ha effettuato il monitoraggio sui costi dei regali più gettonati e sulle tendenze per San Valentino 2024. L’aumento medio del costo dei regali rilevato quest’anno ammonta al +8% rispetto al 2023. A registrare i rincari maggiori sono i cioccolatini (+22%) e il cofanetto regalo per il trattamento corpo (+25%). Non si arresta, nemmeno quest’anno, la gara alla ricerca del regalo più originale e significativo: dal libro con le foto di coppia, alla mappa che incornicia il luogo del primo incontro, dalla targa con il qr code da inquadrare per ascoltare la propria canzone, alla coppia di alberi da piantare per festeggiare questa ricorrenza facendo un regalo anche all’ambiente. Altra novità molto in voga sono le praline con la stampa di una foto della coppia o di frasi d’amore sull’involucro o direttamente sul cioccolato. Una tendenza sempre più diffusa è il progressivo abbandono dei classici regali, per scegliere piuttosto delle attività da svolgere insieme, all’insegna del buon cibo o del relax, come il trattamento di coppia presso una SPA, il corso di cucina o di degustazione, un breve weekend fuori casa o la condivisione di esperienze mozzafiato e avventurose. Sempre più coppie, inoltre, scelgono di dedicare la felicità di questa giornata agli altri, impegnandosi in iniziative di solidarietà, aiutando associazioni animaliste o sostenendo enti e associazioni nel portare avanti i propri programmi educativi, sanitari e di ricerca. San Valentino, però, soprattutto in tempo di crisi dovuta ai forti rincari che le famiglie hanno subito e continuano a subire, si traduce anche nell’occasione per regalarsi qualcosa a cui la coppia aveva dovuto rinunciare: qualcosa per la casa, quel capo di abbigliamento che guardiamo di soppiatto ogni volta che passiamo davanti a una vetrina, l’abbonamento in palestra che si rimandava da mesi… San Valentino è sinonimo anche di cena romantica: i prezzi variano, ma anche su questo fronte si registrano rincari dal +6% al +25% circa. Secondo le nostre stime 1 coppia su 3 si concederà una cena fuori casa, gli altri, in molti casi, si cimenteranno nella preparazione di ricette gourmet e prelibatezze tra le mura domestiche. Chi cenerà fuori, spesso, approfitterà di app e promozioni per ottenere sconti sulla cena.

cs Federconsumatori