Segreteria Cultura: incontro con Enti no profit

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura è lieta di comunicare che la serata di confronto sul settore non profit si è svolta con successo, in un clima fortemente collaborativo, alla presenza di numerosi rappresentanti delle Associazioni, Fondazioni ed enti analoghi. L’incontro di ieri è stato occasione per illustrare il questionario redatto dall’Agenzia d’Informazione Finanziaria (AIF) e indirizzato al settore non profit, le cui risposte consentiranno di approfondire la conoscenza sulla natura, le caratteristiche e le dimensioni di tale settore a San Marino. Il questionario verrà spedito anche agli enti del settore che non hanno preso parte all’appuntamento. Per qualsiasi richiesta di chiarimento e informazione si invitano i rappresentanti di Associazioni, Fondazioni ed enti analoghi a contattare l’AIF telefonicamente al numero 0549-888188 o inviando una email a: quesiti@aif.sm (specificando nell’oggetto la dicitura "settore non profit").

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura