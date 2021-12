Serravalle accende il Natale

La Giunta di Castello di Serravalle, vuole ricordare il valore delle feste natalizie accendendo le luminarie in una occasione di sana aggregazione. Appuntamento quindi sabato 4 Dicembre alle ore 16.00 presso il Centro Sociale di Dogana (in piazza Tini) per ascoltare i "Lettori con la valigia" che accompagneranno bambini e adulti in un viaggio nelle favolose storie natalizie. Alle 16.45 circa ci trasferiremo all'esterno del Centro Sociale per assistere al conto alla rovescia ed alla accensione delle luminarie della piazza, che simbolicamente permetteranno l'accensione di tutte le altre luminarie del Castello (Dogana, Falciano e Serravalle). Seguirà una piccola merenda offerta dalla Giunta a tutti gli intervenuti. La cittadinanza è invitata a partecipare. Saranno seguite tutte le prescrizioni anti contagio da Covid-19.

Cs Il Capitano di Castello Roberto Ercolani