Sisma Turchia: avviata raccolta fondi dalla Croce Rossa Sammarinese

A seguito del terremoto che ha devastato le regioni sudorientali della Turchia e del nord della Siria, la CRS promuove una raccolta di fondi per portare un contributo economico e la solidarietà della nostra Repubblica alle popolazioni di quelle regioni. Il sodalizio ha già stanziato dalle sue risorse la somma di diecimila Euro. Si invita quindi la cittadinanza a collaborare a questa operazione. Le donazioni possono essere effettuate presso tutte le banche sammarinesi, nei conti correnti della CRS ivi reperibili, con la motivazione: Terremoto in Turchia e Siria. Si ricorda che è in partenza il quarto invio di farmaci e di presidi sanitari verso l’Ucraina. Con questa spedizione le donazioni finora ricevute, sommate ai ventimila euro stanziati dal sodalizio, sono state tutte utilizzate. Abbiamo ricevuto documentazione del ricevimento di tutto il materiale inviato e del buon esito del suo utilizzo dai nostri referenti. Si ricorda che questa operazione umanitaria è stata compiuta in collaborazione con “Carità senza confini”, collaborazione che prosegue proficuamente tutt’ora. Per non disperdere in tanti rivoli le donazioni della nostra comunità, la Croce Rossa Sammarinese propone di unificare le iniziative di associazioni e cittadini, in modo da non creare doppioni, cercando di impiegare al meglio le risorse, senza alcuna dispersione. La CRS invita i cittadini anche ad iscriversi al sodalizio. Si ricorda che l'iscrizione alla CRS, permette di partecipare in maniera attiva alle varie attività che l'associazione promuove, quindi l'adesione non è solo un contributo economico (30 euro il minimo) ma, per chi lo desidera, l'iscrizione può anche permettere di apportare il proprio contributo di idee, iniziative e progetti; permette anche di candidarsi alle mansioni direttive del sodalizio nello spirito di un periodico rinnovo delle cariche sociali. Anche l’iscrizione si può effettuare nelle banche sammarinesi col contributo minimo di 30 Euro, specificando la motivazione del versamento con “iscrizione”. Si può anche predisporre un versamento annuale continuativo. Si può anche destinare il contributo del 3 per mille alla Croce Rossa Sammarinese nel compilare la denuncia dei redditi. La sede della CRS, ubicata a Cailungo in via Scialoja 12, ove è situato l’ingresso per i disabili all’ospedale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12.

cs Croce Rossa Sammarinese