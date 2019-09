Ultimi giorni per iscriversi alla 2^ edizione del corso di autodifesa femminile “Alla pari” di Carisp

Grazie all’interesse ed al consenso suscitati, prosegue la II edizione del Corso gratuito di Autodifesa femminile Allapari, quale progetto formativo pensato per la popolazione sammarinese che Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ha promosso in sinergia con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Segreteria di Stato per la Sanità, il Corpo della Gendarmeria, l’Authority e la Commissione per le Pari Opportunità della Repubblica di San Marino. “ALLA PARI” nasce dalla volontà comune di affrontare attivamente il tema della sicurezza personale femminile, sostenendo e proponendo attività che possano migliorare la percezione e le conoscenze in materia di difesa personale. La difesa al femminile, infatti, non va vista solo in riferimento ad un metodo di autodifesa fisica ma va concepita in tutti i suoi aspetti, come una vera e propria educazione alla sicurezza. Il Progetto “ALLA PARI” coinvolge professionisti di spessore nella difesa personale e nelle materie ad essa ricollegabili e si prefigge, attraverso lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno tutti mercoledì dal 2 ottobre sino al 6 novembre, di offrire alle donne una nuova e più completa valutazione dell’ambiente esterno, attivando comportamenti più funzionali ed efficaci, sviluppando capacità di valutazione pre e post evento, con l'ausilio di strumenti tecnico-pratici utili a ridurre i danni correlati ad un’eventuale aggressione. E’ possibile iscriversi sino a lunedì 30 settembre p.v. chiamando il tel. 0549 872392 e tutte le informazioni sono presenti sul sito www.carisp.sm oppure sulla pagina Facebook di “Banca Carisp”. “Hai mai pensato di poterti difendere da sola? Cassa di Risparmio insegna a proteggerti”