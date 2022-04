'Una trama del mondo. Le relazioni internazionali' il libro di Michele Chiaruzzi

Presentando un concorso all’accademia di Francia, il ministro degli Esteri francese, il celebre Alexis de Tocqueville, spiegò che «L’Accademia non richiede ai concorrenti un trattato, ma un manuale, li invita cioè a fare un’opera breve, pratica, alla portata di tutti, che sia scritta per il popolo insomma». È l’invito che Michele Chiaruzzi ha seguito nel suo libro Una trama del mondo. Le relazioni internazionali, appena uscito per Mondadori. San Marino ha dunque uno scrittore con l’articolo davanti – “il Chiaruzzi” – come sono spesso indicati gli autori dei manuali. Il libro serve a capire la trama politica del mondo, riconoscendo l’importanza per la vita umana della sfera internazionale. È uno strumento per pensare in modo coerente le relazioni internazionali, apprezzandone la complessità e cogliendone la crucialità – così evidente in questi giorni di guerra. Illustra con esempi concreti e documenti la dinamica di temi e problemi posti al pensiero e alla prassi internazionale nel tempo e nello spazio, le loro aporie e soluzioni, Grazie a categorie analitiche e concetti, ragioni e spiegazioni, la sua lettura porta infine a capire perché l’ordine internazionale è un fatto così precario che, per quanto possa sembrare astratto, esige invece la stessa lealtà e lo stesso costante impegno prestato da tutti noi a quei fini personali che solo l’esistenza di quell’ordine ci permette di perseguire in pace e libertà.