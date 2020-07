Unità Cinofile da Soccorso della Repubblica di San Marino: Training di Ricerca e Soccorso con l’istruttore Nicola Carrara.

Siamo le Unità Cinofile da Soccorso della Repubblica di San Marino, Associazione di Volontariato che collabora con la Protezione Civile di San Marino, nati 3 anni fa, e ci occupiamo di formare ed addestrare le Unità Cinofile da Soccorso. In data 03 04 e 05 luglio si è svolto nella Repubblica un importante Training di Ricerca e Soccorso con l’istruttore Nicola Carrara.

Nicola Carrara è un cinofilo professionista che da anni si dedica all'educazione e all'addestramento di cani da famiglia, agonisti, ma soprattutto di utilità sociale e cani da soccorso. Responsabile Tecnico dell’Associazione X-PLORER Dog Solution Bergamo. Tre giorni di intenso lavoro in superficie nei boschi del nostro territorio e sulle macerie di edifici produttivi in disuso, per poter simulare al massimo situazioni reali di persone disperse ove i nostri 4 zampe sono stati messi alla prova per poter dare il meglio di sé stessi. Allo stage hanno partecipato cinofili da soccorso, con cani operativi e cani in formazione, provenienti da tutta Italia e anche dalla Svizzera. La formazione per i cani da soccorso è molto importante ed è importante il confronto fra le varie associazioni ed i vari metodi di addestramento. Tutti i partecipanti sono rimasti molto soddisfatti per l’organizzazione, anche perché dopo le sessioni di allenamento hanno potuto visitare e gustare le specialità che la Repubblica di San Marino offre ai suoi visitatori.

Massimiliano Ceccarini Il Vicepresidente