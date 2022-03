XLIX Premio Gran Giallo città di Cattolica - Bando di concorso

Miglior racconto inedito del giallo e del mistero, in collaborazione con Il Giallo Mondadori

1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: le opere dovranno essere inedite (non è esclusa la partecipazione o segnalazione ad altri concorsi, ma le opere non devono essere state mai pubblicate, neanche on-line), in lingua italiana e avere una lunghezza massima di 20 cartelle dattiloscritte (indicativamente 2000 battute spazi inclusi per cartella).

2. Si può partecipare con un solo elaborato.

3. I racconti dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre venerdì 6 maggio 2022 (farà fede il timbro postale) TASSATIVAMENTE in ENTRAMBE LE MODALITÀ:

3a) via mail a premiograngiallo@cattolica.net, con 2 (due) file in formato pdf da allegare:

1. il racconto in forma anonima. Il nome del file deve essere il titolo dell’opera

2. il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito www.mystfest.com.



3b) in forma cartacea con invio di 2 (due) documenti:

1. una copia del racconto con titolo, nome e cognome dell’autore

2. il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito www.mystfest.com, corredato di Certificato di Partecipazione (CdP)*, del 2021 o 2022 ritagliato in originale, pubblicato nelle ultime pagine di ogni volume de Il Giallo Mondadori; (*vedi esempio in calce al presente bando) al seguente indirizzo postale:

XLIX Premio Gran Giallo città di Cattolica - Servizi culturali - P.zza della Repubblica, 28-29 - 47841 Cattolica (RN) con chiara indicazione del MITTENTE sulla busta.

4. Gli elaborati saranno selezionati da autori, esperti e collaboratori de il Giallo Mondadori.

5. Il racconto vincitore sarà scelto dalla giuria composta da Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Simonetta Salvetti, Ilaria Tuti e verrà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori.

6. Il parere delle giurie è insindacabile. Le opere pervenute non saranno restituite e non sarà possibile richiedere copia delle schede di valutazione. Gli autori concedono gratuitamente i diritti di pubblicazione anche in via non esclusiva, fatta eccezione per la prima uscita su Il Giallo Mondadori.

7. Tutti i partecipanti riceveranno comunicazione dell’iter seguito dalla propria opera tramite email. La lista dei finalisti verrà resa nota dieci giorni prima della premiazione e, così come l’esito del concorso, sarà comunicata alle testate giornalistiche e sui canali ufficiali del Premio.

8. Il racconto vincitore sarà proclamato, unitamente al romanzo vincitore del Premio Alberto Tedeschi 2022, durante la manifestazione che avrà luogo a Cattolica dal 13 al 19 Giugno 2022.

Saranno assegnati anche il Premio Andrea G. Pinketts e il Premio Alan D. Altieri.

9. Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, non fosse possibile, in tutto o in parte, lo svolgimento del Premio secondo le modalità previste, l’organizzazione prenderà gli opportuni provvedimenti e ne darà comunicazione attraverso i canali ufficiali.



10. Per tutto quanto non previsto dal regolamento le decisioni spettano alla Segreteria del Premio.

11. La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione.



