Borgo Maggiore: incidente sulla Sottomontana, frontale tra due vetture, traffico rallentato

Un incidente è avvenuto intorno alle 7,20 lungo la Sottomontana a Borgo Maggiore: stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuto tra la rotatoria per Faetano e il bivio per San Giovanni. Due vetture, provenienti da direzione opposte, si sono scontrate. Si tratterebbe di un sinistro di lieve entità, che ha avuto però pesanti ripercussioni sulla viabilità in un orario di ingresso a scuola e negli uffici. La Polizia Civile e la Gendarmeria sono intervenute sul luogo dell'incidente. Si sono formate delle code, soprattutto da Città in direzione Borgo. Consigliati percorsi alternativi.