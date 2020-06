Caduta in mountain bike: il sammarinese Gian Luca Belluzzi rientra dopo l'incidente a Talamello

Brutta avventura, questa mattina, per un 49enne sammarinese: Gian Luca Belluzzi, molto conosciuto in Repubblica, ed appassionato di mountain bike. Durante un'escursione in bici insieme ad amici sulle pendici del Monte Pincio, a Talamello, l'uomo è caduto pesantemente a terra, riportando traumi importanti. Immediata la richiesta di aiuto; sul posto anche il Soccorso Alpino. Belluzzi, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato con un elicottero del 118 al Bufalini di Cesena. I medici hanno accertato una commozione cerebrale e la frattura della clavicola; oltre ad una costola incrinata. Nulla di particolarmente preoccupante, comunque. Tanto che il sammarinese, dopo essere stato medicato, e gli accertamenti del caso; ha potuto fare rientro nella propria abitazione.