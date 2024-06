Carenze igienico sanitarie, revocata autorizzazione sanitaria a locale del Parco Ausa

Una recidiva è costata cara al 'Capolinea' di Dogana, all'ingresso del Parco Ausa. Il locale è stato chiuso dal Nucleo di Tutela della Salute Pubblica, della Polizia Civile. Infatti non avrebbe rispettato alcune regole amministrative sulla pulizia e sulla conservazione di alimenti, tanto che gli Agenti, durante un controllo, avrebbero scoperto cibo scaduto. Da li la segnalazione al Dipartimento Prevenzione dell'Istituto di Sicurezza Sociale che ha applicato la legge. La normativa del 2011 parla chiaro: in caso di recidiva, scatta la revoca dell'autorizzazione sanitaria e a cascata, la sospensione della licenza. Analoghe irregolarità, infatti, erano scattate per i proprietari, nell'aprile di un anno fa, con successiva segnalazione nella conservazione degli alimenti.

Proprietari che, dopo essersi messi in regola, potranno presentare nuova richiesta per poter operare.