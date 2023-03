CEDU, la Grande Camera accoglie istanza di rinvio di San Marino

La Grande Camera, organo d'appello della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, ha accolto l'istanza di rinvio del Governo di San Marino, precedentemente condannato a risarcire tre persone, che erano parte lesa in un processo, con 4mila euro ciascuno. In una nota il Congresso commenta la valenza di questo accoglimento, dal momento che undici richieste prevenute da altri Stati sono state rigettate nel corso della stessa seduta e ringrazia l'Avvocatura dello Stato per essere riuscita a fornire a San Marino la migliore rappresentanza possibile in ogni fase del procedimento presso la CEDU.