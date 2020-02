Coronavirus a San Marino: si tratta di un 88enne, mai andato al centro sanitario

Nel video, le dichiarazioni di Mara Morini, direttore sanitario Iss

Confermato il primo caso positivo al coronavirus sul Titano. Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie, con una nota, fa sapere che si tratta una persona di 88 anni con polipatologia cronica, ricoverata preventivamente nel reparto delle Malattie Infettive dell’Ospedale “Infermi” di Rimini già dal 25 febbraio, a causa di un quadro clinico già compromesso. La conferma della positività è arrivata all'Iss questa mattina e sul Titano sono scattati immediatamente i protocolli operativi.

In questo momento, un team di sanitari sta ricostruendo tutti i contatti stretti della persona considerati a rischio, sui quali si stanno applicando le misure predisposte dell’ordinanza n.1 del 22 febbraio 2020 e il protocollo operativo adottato a livello sanitario. Dall’indagine epidemiologica risulta che il paziente non ha effettuato viaggi all’estero e neppure nelle zone rosse del nord Italia.

Il medico che ha assistito il paziente positivo al COVID-19 è stato posto in quarantena domiciliare assieme ai suoi familiari; e al momento stanno tutti bene. Il Gruppo di coordinamento sottolinea che il paziente non si è mai recato al Centro Salute di Borgo Maggiore e che gli ambienti ospedalieri dove è transitato per i primi accertamenti, sono stati sanificati.

"Come ci aspettavamo anche nella Repubblica di San Marino ci è capitato un caso che è ricoverato alle malattie infettive di Rimini. - ha dichiarato Mara Morini, direttore sanitario - Ha fatto il decorso che proceduralmente doveva essere attuato e noi abbiamo avuto questa informazione questa mattina tempestivamente. La persona è trattata in ricovero ospedaliero. La prima cosa che stiamo facendo è l'indagine epidemiologica: andare cioè a ricostruire per per cerchi concentrici i contatti più stretti e più allargati nel mondo della sua normale vita. Fatta questa ricostruzione si prenderanno le misure cautelative necessarie per le situazioni di questo tipo.



