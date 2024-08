Dogana: aggredisce compagna e 40enne che cerca di fermarlo, non risultano denunce

Non sono state presentate denunce alla Gendarmeria dopo la violenta aggressione di una settimana fa a Dogana. I fatti, riportati in questi giorni dalla stampa, sono accaduti la sera di venerdì 26 luglio, all'esterno del Vanilla cafè del World Trade Center. Un uomo, sembra in stato di alterazione alcolica, ha aggredito la compagna e successivamente un 43enne albanese che era intervenuto per placare la violenza. Intorno alle 23.30 è stato quest' ultimo a presentarsi al Pronto soccorso dell'Ospedale di Stato riferendo di aver ricevuto una testata da uno sconosciuto. I sanitari, dopo averlo medicato, lo hanno dichiarato guaribile in 5 giorni,

Vicenda che ha avuto vasta eco sui social, soprattutto per l'omertà che sembra circondare la notizia: nessuna delle due vittime dell'ira del sammarinese, avrebbe deciso di adire a vie legali, anche se una eventuale denuncia potrebbe essere stata presentata direttamente in Tribunale.