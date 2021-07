Doppio tamponamento sulle strade del Titano

l'incidente sulla sottomontana e quello sulla superstrada

Due tamponamenti si sono registrati a San Marino, senza gravi conseguenze: il primo incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì, quando una Opel Corsa ha urtato una Volkswagen che procedeva nella stessa direzione monte mare lungo via XXV marzo. La peggio per l'utilitaria che ha praticamente distrutto la parte anteriore. Sul posto il 118 per i primi soccorsi: la prognosi degli infortunati è inferiore ai 30 giorni. Mentre Polizia Civile e Gendarmeria hanno chiuso una carreggiata della corsia discendente per poter rimuovere i veicoli.

Secondo scontro nel pomeriggio, sulla strada sottomontana, all'altezza del bivio per San Giovanni. Una microcar ha tamponato una Fiat con targa italiana che la precedeva in direzione Fiorentino. Conseguenze non gravi per i conducenti, qualche ripercussione per il traffico per la coda che si è formata in seguito all'incidente e la pattuglia della Polizia Civile impegnata a regolare il flusso alternato.