Faetano: atto vandalico sull'albero della pace. La Giunta presenterà denuncia

"Quando ti senti triste, siediti sotto un albero o in mezzo ai suoi rami, chiudi gli occhi, ascolta in silenzio e fai volare i tuoi pensieri”. È la frase lasciata dai bambini della quinta elementare di Faetano e impressa in una targa, quasi 4 anni fa. Ma questa mattina la brutta scoperta: il piccolo ulivo piantumato, come simbolo di vita e di pace, è stato irrimediabilmente danneggiato. Un atto deliberato, di vandalismo, dal momento che i cittadini del castello si sono trovati davanti un tronco tagliato di netto. Non certo un gesto eclatante, ma dal forte valore simbolico.

La Giunta di Castello di Faetano ha già informato la Gendarmeria e annuncia che verrà presentata denuncia per l'accaduto. "Presumibilmente durante la scorsa notte, - scrive in una nota - a carico di ignoti, il tronco dell'ulivo che era stato collocato dalla 5° elementare di Faetano nell'aiuola all'incrocio tra Strada della Croce e Strada dei Seralli come simbolo di pace, è stato reciso con strumenti per potatura o falegnameria. La Giunta condanna fermamente tale atto vandalico, in particolare per il simbolo contro cui è stato rivolto, e si prende la responsabilità di chiedere la piantumazione di un nuovo ulivo al posto di quello abbattuto. Si augura inoltre che tali ingiustificabili comportamenti non si ripetano più".