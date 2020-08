Notte di San Lorenzo: quest'anno i desideri riguardano anche la pandemia

(foto @Pixabay)

Notte di San Lorenzo, notte di desideri: quest'anno, un po' diversi dal solito. Di fronte alle stelle cadenti, che stasera e nei prossimi giorni tingeranno il cielo di bianco, gli auspici non saranno quelli di sempre. Perché il Coronavirus, oltre ad aver cambiato la vita delle persone, ne ha stravolto persino le aspirazioni. E questa notte, insieme a chi chiederà denaro o felicità, ci sarà anche chi, guardando in alto, esprimerà il desiderio che tutto vada per il meglio. Che la pandemia rimanga soltanto un brutto ricordo. Occhi puntati al cielo, quindi. Ma, sopratutto, dita incrociate.

Nel servizio le interviste realizzate a San Marino Città