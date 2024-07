Scontro auto-scooter in via Ranco, lievi ferite per 55enne sammarinese

Incidente, nel pomeriggio di ieri, in via Ranco, nel castello di Serravalle. Poco dopo le 17, una Suzuki sx4 con targa sammarinese, proveniente da via Zuccari, si stava immettendo sulla strada principale mentre sopraggiungeva uno scooter che non è riuscito ad evitare l'impatto. L'uomo, 55enne di San Marino, è così rovinato sull'asfalto. Immediato l'intervento del 118 che lo ha stabilizzato sul posto, per poi trasportarlo in pronto soccorso. Per sua fortuna, le ferite riportate sono di lieve entità. L'uomo è già stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.