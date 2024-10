Sentenza d'appello Gabriele Gatti: prescritto l'autoriciclaggio, confermata la confisca

Processo Gatti – Galassi: il Commissario della Legge, Adriano Saldarelli ha dato lettura della sentenza d'appello decisa dal Giudice Renato Giuseppe Bricchetti: si è stabilito di non dover procedere per intervenuta prescrizione per il reato di autoriciclaggio, per cui Gabriele Gatti era stato condannato in primo grado, con pena sospesa, a due anni e cinque mesi di prigionia. Confermata per l'ex Segretario di Stato agli Esteri, la confisca di 867 mila euro.

Annullata, invece, la confisca di 653mila euro disposta in primo grado per Clelio Galassi, già assolto dall'accusa di autoriciclaggio. La difesa di Galassi, composta dagli avvocati Alessandro Petrillo e Alberto Selva, esprime piena soddisfazione per l'esito del processo d'appello. I legali di Gabriele Gatti, Paride Bugli e Filippo Cocco, si riservano il ricorso in terza istanza.