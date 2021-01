Sentenze d'appello, assolto Papagni. Venne denunciato da Irene Pivetti

Nel pomeriggio in Tribunale il commissario della Legge Simon Luca Morsiani ha dato lettura di alcune sentenze di processi d'appello, discusse in una udienza “da remoto” nei mesi scorsi davanti al giudice Francesco Caprioli. Tra queste la vicenda che ha visto imputato per appropriazione indebita Gaetano Papagni, per una denuncia sporta dalla ex presidente della Camera, Irene Pivetti, che non si costituì parte civile per conto della sua società, la Only Italia. 7 mesi di prigionia in primo grado, il giudice lo ha assolto “perché non costa a sufficienza la sussistenza del fatto”.





Pena dimezzata per Federico Fiumana, condannato in primo grado a 1 anno di prigionia e ad 1 anno e 3 mesi di interdizione per utilizzo di fatture false. A parziale riforma della sentenza, il titolare della società sammarinese Sanitalex, è stato condannato in via definitiva a 6 mesi, con esclusione di altre sanzioni penali Confermata la condanna a Lila Lorenc, 43enne di origini albanesi residente a Serravalle, che durante un controllo nella sua abitazione, era stato trovato in possesso di un tirapugni con elettroshock.