Si fingono agenti, simulando indagini e blocchi bancari: tentata truffa ad amministratori di condominio

Negli ultimi giorni, diversi amministratori di condominio a San Marino sono stati presi di mira da un tentativo di truffa. I malintenzionati, fingendosi marescialli dei Carabinieri di Pesaro-Urbino e utilizzando il numero di telefono del comando, hanno contattato gli amministratori per informarli di una presunta indagine giudiziaria in corso, che si sarebbe protratta per sei mesi.

Secondo i truffatori, alcune persone avrebbero falsificato firme e autorizzato prelievi fraudolenti dai conti correnti dei condomini. Per "proteggere" questi conti, i falsi carabinieri avrebbero detto di averli bloccati e fissato un incontro presso la caserma della Gendarmeria. In seguito, i truffatori hanno fatto un'altra chiamata, questa volta utilizzando il numero della Polizia Postale, sollecitando nuovamente il blocco dei conti per evitare che i truffatori prosciugassero i fondi.

Questo episodio - scrive ASACON - evidenzia la crescente minaccia di attacchi hacker e truffe, mettendo in risalto quanto sia cruciale una formazione continua e professionale. Gli iscritti all'ASACON sono stati prontamente avvisati di questi tentativi di truffa e, fortunatamente, nessuno di loro è rimasto vittima.