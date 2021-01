Il Collegio Garante della Costituzionale delle Norme, chiamato a decidere sul sindacato della Reggenza “Mancini-Zafferani", ha ammesso le prove documentali presentate dalle parti, ma non quelle testimoniali. Disposta anche l'acquisizione dei verbali del Consiglio Giudiziario Plenario del 9-10 settembre e del 27-28 settembre 2020, oltre alla convocazione di quello del 24 luglio. Non ancora fissata una data per l'udienza dibattimentale.