“Una voce per San Marino”, lunedì saranno svelati i 60 semifinalisti

Ci sarà ancora da attendere per scoprire i nomi dei 60 concorrenti che accederanno alla semifinale di “Una voce per San Marino”. La giuria ha deciso di prendersi dell'ulteriore tempo per valutare al meglio la classifica, rimandando la decisione definitiva a lunedì. Si va verso l'ultima fase dunque per decretare il cantante che rappresenterà la Repubblica all'Eurovision di Torino a maggio. I semifinalisti si sfideranno sul palco del Teatro Titano dal 13 al 17 febbraio. Il calendario prevede per il giorno successivo, il 18 febbraio, la finale emergenti, mentre il 19 ci sarà la finalissima al Teatro Nuovo di Dogana: i primi nove classificati sfideranno nove big italiani invitati da Media Evolution per l'occasione. Al momento sono previsti sette giurati per tutta la fase artisti emergenti e cinque per la finalissima. E' ammesso il pubblico a pagamento nelle serate del 18 e 19 febbraio e tutti gli show saranno ripresi e mandati in onda da San Marino RTV. In particolare, la Finalissima sarà trasmessa in diretta.







Si arriva così alla fase più concitata del casting, con premi in palio fino a 7mila euro. Le selezioni si sono chiuse l'11 gennaio e hanno visto la partecipazione di 300 cantanti, con un totale di 585 iscrizioni. Tra loro anche gli Alibi, una band di San Marino nata nel dicembre del 2014: "Abbiamo portato due brani del nostro ultimo album - raccontano - 'Confini del mondo', che sono 'Combaciare e 'Non ti perdonerò'. E' un'esperienza unica, siamo onorati di farlo in questo teatro". Sono molti i cantanti degni di nota che si sono esibiti, come João Paulo Ferreira e Miguel Berkemeier, il suo violinista, che hanno già partecipato a diversi contest in Europa: "Abbiamo partecipato ad altre edizioni in Portogallo per andare all'Eurovision - confermano - e siamo andati molto bene nel 2017. Per questo contest abbiamo composto una canzone originale e una cover di una canzone brasiliana".

Nel video le interviste a Alibi, gruppo in gara, e João Paulo Ferreira e Miguel Berkemeier, duo in gara