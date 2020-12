Vento forte e pioggia per gran parte della giornata sul Titano, domani fenomeni in attenuazione

Maltempo nel nord Italia, con neve e gelo su molte città. Vento forte e pioggia in territorio per gran parte della giornata. Prolungata in Emilia Romagna l'allerta meteo arancione anche per domani, ma a San Marino criticità in attenuazione.





Ultimi giorni dell'anno all'insegna del maltempo, che colpisce San Marino così come gran parte della Penisola. Se al nord molte città si sono svegliate sotto una coltre di neve, sul Titano temperature in calo e precipitazioni piovose. Fino al primo pomeriggio e per tutta la scorsa notte, è soffiato un vento insistente, che arrivava da Sud-Ovest, con raffiche che hanno raggiunto i 93 km/h. Bidoni rovesciati, rifiuti per le strade, alberi caduti: tutte criticità che nell'arco della giornata hanno visto impegnate la Protezione Civile e la sezione antincendio della Polizia Civile. Una caduta di massi ha inoltre interessato la Sottomontana. Chiuso l'accesso al Centro Uffici di Tavolucci con l'interdizione al traffico pedonale e veicolare nonché alla sosta nell'area esterna per il consueto rischio di distacco dei pannelli del rivestimento esterno. Uffici aperti ed operativi, ma con accesso solamente dai parcheggi interrati.

Il livello dei corsi d'acqua, al contrario di quanto ci si potesse aspettare, non ha destato particolari preoccupazioni e la situazione appare sotto controllo. Dalle ore pomeridiane si è quindi registrato un miglioramento, con condizioni più stabili ma l'Allerta Meteo arancione è già stata diramata anche per domani sull'Emilia Romagna: previste raffiche di vento fino a 100km/h e pioggia. A San Marino criticità attenuata ma in via precauzionale si è comunque deciso di prolungare la chiusura dell'accesso al centro uffici Tavolucci.