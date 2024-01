Violenza sessuale di gruppo a Borgo Maggiore: condanne confermate in appello

Lette alcune sentenze d'appello decise dal Giudice Renato Bricchetti: parzialmente riformato il verdetto di primo grado con cui, nel 2018, Alessandro e Pier Luigi Trastulli, padre e figlio, erano stati condannati per riciclaggio. Il padre è stato assolto perché il fatto non sussiste ed è stata revocata la confisca per equivalente di 124mila euro. Confermata invece la condanna del figlio a 4 anni e 2 mesi ed anche la confisca di un milione di euro.

Confermata la condanna a 4 mesi, con sospensione della pena, per Ingrid Casali, nel processo in cui era accusata di aver offeso, in un post su facebook, l'onore dell'ex Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta.

Confermata la condanna, per violenza sessuale di gruppo e altri reati, dei due giovani sammarinesi finiti a processo con l'accusa atti di libidine e molestie a sfondo sessuale, nei pressi dei portici di Borgo Maggiore, nell'aprile del 2021, nei confronti di una ragazzina all'epoca minorenne: due anni e nove mesi, con la possibilità di espiare la pena con il regime dell’affidamento in prova ai servizi sociali per uno di loro e due anni per l’altro, con pena sospesa. Il Giudice Bricchetti ha ritenuto priva di rilevanza la questione di costituzionalità e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa degli imputati.

In parziale riforma della sentenza di primo grado il giudice ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Vincenzo Santoro poiché il reato, riqualificato in tentato riciclaggio, si è estinto per prescrizione. Revocata la confisca per equivalente di 184mila euro, mentre è stata confermata la confisca di 180mila euro, già posti sotto sequestro.