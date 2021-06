2 cattivi al cinema: Crudelia e D'Annunzio

Sergio Castellitto e Emma Stone

Film sul personaggio perfido della “Carica dei 101”, Crudelia De Mon (in originale Cruella De Vil) nemica dei piccoli dalmata, appassionata di pellicce a pois, di cuccioli bianchi e neri... In CRUDELIA (nata Estella nel 1964, una bambina povera e disperata, diversa dalle altre) il riscatto della donna nella Londra del punk e delle sfilate aggressive delle rock star. Emma Thompson fa la Baronessa, stilista regina, pronta a contrastare la principessa del look che poi è Emma Stone: bella e cattiva, senz'anima... Un storia di abiti sopra le righe e musica rockeggiante. Rabbia, dolore e solitudine sono i veri caratteri distintivi di CRUELLA come un veleno a colori che intossica. Cosa rimane del cartone originale targato Disney? La stessa Disney sul nuovo mercato post pandemico 'virtulreale'. Il poeta, che nel lungometraggio coprodotto dalla Rai, è “il Comandante” e dopo l'avventura sociale e 'anarco-libertina' di Fiume resta il Vate: l'artista che prese una città senza combattere, governandola da solo, in modo alquanto poetico e inviso ai fascisti. Gusto anni 30 fino alla fine avvenuta nel 1938. D'Annunzio è decadente, si, ma leggendario e rinascente nel giovane federale Comini pronto a salvarlo. Un Castellitto da Oscar e un Francesco Patanè, alla sua prima prova da coprotagonista, che da Venezia con D'Annunzio può tranquillamente passare alle Palme di Cannes.

fz