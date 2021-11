200 anni di Omeopatia: sabato 27 novembre esperti a convegno sulla figura e l'opera di Melchiorre Delfico

Un convegno dedicato ai 200 anni dell’omeopatia sotto il patrocinio delle Segreterie di Stato per la Cultura e l'Informazione. Studiosi ed esperti si danno appuntamento sabato 27 novembre alle 15 al Teatro Titano, per un focus sulla figura di Melchiorre Delfico, filosofo ed economista vissuto sul Titano, il quale con la sua opera diede impulso allo sviluppo della Scuola Omeopatica Italiana, con la prima traduzione in italiano delle opere del medico tedesco Samuel Hahnemann, considerato a livello mondiale il “padre dell’Omeopatia”.







Nell’occasione verrà proiettato un filmato esclusivo sull'inaugurazione del monumento dedicato dalla Repubblica a Delfico, avvenuta il 1° settembre 1935. Sarà inoltre presentato il francobollo emesso in occasione del bicentenario.

Interverranno: Francesco Marino, Vice Presidente FIAMO – Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati; Francesco Negro, Endocrinologo e Omeopata, già docente Università degli Studi dell'Aquila, titolare del Museo dell’Omeopatia di Roma; Sandro Galantini, storico e scrittore; Paolo Conte, ricercatore in Storia moderna dell'Università di Basilicata, ex post-dottorando all'Università di San Marino; Rosemarie Stacchini, Dirigente Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino; Gianni Giulianelli del Comitato Artistico Ufficio Filatelico; Paolo Negro, chirurgo, già Ordinario di Chirurgia Università “La Sapienza”.

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura.