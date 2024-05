'50 Special' compie 25 anni: al Festival di San Marino la prima consacrazione per i Lùnapop

La vittoria dei Lunapop a San Marino con "Qualcosa di grande" @San Marino Performance

Compie 25 anni “50 Special”, singolo dei Lùnapop, la band guidata da Cesare Cremonini, che proprio 25 anni fa vinse per la categoria Nuovi Talenti il Festival di San Marino. Partirono da qui per diventare in breve tempo un vero e proprio fenomeno musicale. Salirono sul podio nella decima edizione dell'evento organizzato da San Marino Performance di Daniele De Luigi con “Qualcosa di grande”, ma quella consacrazione permise alla formazione bolognese di farsi notare e poche settimane dopo uscì su etichetta San Marino Performance e Universo il primo singolo, 50 Special, appunto. Era il 27 maggio del 1999 e fu subito da record: primo posto in classifica dei singoli più venduti in Italia, dove rimase per 5 settimane e primo disco di platino, grazie alle oltre 100 000 copie vendute.