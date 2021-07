700esimo dantesco "aumentato"

Un video, un manifesto e la realtà aumentata. Una sagoma gigantesca si guarda intorno uscendo da un murale di Eduardo Kobra apre gli occhi sul ritratto di se stesso fino a curiosare sulla sua tomba... Profili a colori e sfumature ma quella degli illustratori Van Orton Design colpisce nel segno. La passeggiata ravennate del Sommo Poeta porta dritta alla biblioteca e alla mostra collettiva diffusa anche nei giardini e in piazzette. Artisti che per un anno staranno sull'Alighieri (tra loro Manara, Liberatore, Ponzi, Donato Sansone e Frà!). Un 'settecentenario' tra i più ricchi di sempre con oltre 150 creativi e autori che lo faranno rivivere per i posteri invece di celebrarne la fine. Annunciata pure la presenza 'nera' e social di Taffo funeral services per le onoranze funebri 'ironicomiche'. Altra novità una app gratuita milanese ARIA per vedere illustrazioni e animazioni in brevi film sullo smartphone. Pure una per valutare l'umore dellla gente alle giornate dantesche collaborando al “mood” della città.

