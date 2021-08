85 anni di Mogol: l'artista, il più grande autore italiano di canzoni, in udienza a Palazzo.

Artista, maestro, scrittore: una carriera lunga e altrettanto ricca quella di Giulio Rapetti Mogol, quello che da molti è considerato il più grande autore italiano di canzoni. Alla presenza dei Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, Mogol ha espresso la propria commozione per l'accoglienza ricevuta in Repubblica, una terra che ha sempre ammirato e apprezzato.

L'artista, che ieri ha festeggiato gli 85 anni di età, durante la sua carriera ha lavorato con grandissimi cantanti, tra cui Lucio Battisti, Adriano Celentano e Mia Martini, senza dimenticare poi il sammarinese Little Tony, ricordato anche dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati durante l'udienza. Appena un mese fa Mogol era stato a San Marino con la rassegna "Mogol racconta Mogol" in cui ha raccontato genesi e significato dei suoi testi e delle canzoni interpretate da voci storiche del panorama musicale italiano. Un ritorno molto gradito per lui in Repubblica, dove l'accoglienza è sempre stata ottima.







Nel video l'intervista a Giulio Rapetti, Mogol