A San Marino la musica e i successi di Povia, Segreteria Turismo: "Verso di lui messaggi di aggressione"

I bambini fanno ohh: una canzone che nel 2005 emozionò persone di tutte le età e che Povia ha portato anche sul Titano nelle tre serate di musica insieme alla San Marino Concert Band del maestro Dino Gnassi. Una carriera musicale partita negli anni '90 – proprio in quel decennio la partecipazione, ha raccontato lui stesso, al Festival di San Marino – ma la fama arrivò nel 2005 con il brano dedicato al mondo dei bambini. L'anno successivo la vittoria Sanremo con Vorrei avere il becco.

Cantante ma anche blogger, Povia è un personaggio spesso dibattuto, tanto per i contenuti della sua musica – si pensi alle polemiche attorno alla canzone Luca era gay, presentata al festival della canzone italiana nel 2009 - quanto per messaggi e posizioni espresse via web. Sul palco, insieme al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, l'artista ha ricordato il momento in cui si sono conosciuti: durante Sanremo 2023 dove è nata l'idea di fare un concerto sul Titano.

Proprio dalla Segreteria una nota di condanna per, si legge, “gli inqualificabili messaggi di aggressione rivolti a Povia” sui social. Il concerto, prosegue il comunicato, “si è svolto in uno straordinario clima di partecipazione e festa” e il cantautore ha dimostrato “sensibilità artistica e umana”. La Segreteria parla di “attacchi mediatici” infondati. In merito alle opinioni espresse nel tempo dal cantante, le reazioni “rispetto ad argomenti controversi o sensibili – prosegue la nota - non dovrebbero mai travalicare il confine della menzogna e dell'offesa”.