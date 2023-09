A San Marino la prima edizione del Casamatta Book Fest, festival letterario di storia militare

Al via la prima edizione di Casamatta Book Fest, festival letterario di storia militare che si terrà dal 22 al 24 settembre a San Marino. In cartellone lezioni, mostre, spettacoli, presentazioni di libri. Fra gli autori presenti: Andrea Frediani, Roberto Ganganelli, Luca Gorgolini, Nicola Labanca e Jacopo Mordenti. Il progetto è ideato dallo storico e scrittore Andrea Santangelo. "Casamatta Book Fest nasce dal fatto che tanti anni fa, mentre ero in giro in Inghilterra, mi sono imbattuto in un festival letterario di storia militare. E in quell'occasione mi sono reso conto di quanto fosse interessante, soprattutto per gli appassionati di storia e letteratura. Perché metteva in connessione gli autori con i lettori. Oggi che abbiamo un trionfo di podcast è strano che la storia militare risulti sempre la meno trattata. Il mio intento è fare incontrare gli addetti ai lavori, gli accademici, gli storici, i divulgatori youtuber", ha spiegato Santangelo alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, a Roma, alla biblioteca Alessandrina dell'Università La Sapienza.

Una materia spesso dimenticata: "Troppi pensano che la storia militare sia una materia arida, in realtà può essere raccontata dai romanzi, dal cinema, dai documentari, dalla fotografia, dalla musica. Noi in questo festival vogliamo far incontrare tutte queste anime. In programma ci sono anche spettacoli teatrali, uno sulla Grande Guerra e l'altro sulle donne che hanno combattuto nella seconda guerra mondiale", ha detto Santangelo che ha sottolineato la varietà delle proposte: "Ci saranno mostre di armi antiche, di mezzi, di documenti, di cimeli d'epoca garibaldina, purtroppo non ci sarà il vestito di Anita perché in questo momento deve andare sotto a una fase di restauro".

Non mancherà l'attualità: lo storico e divulgatore Mirko Campochiari, amministratore del canale YouTube Parabellum, terrà una lezione sulla guerra in Ucraina. Casamatta Book Fest è realizzato con il supporto della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato Turismo e della Cassa di Risparmio. L'evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato Affari Esteri. Fra i partner del festival la casa editrice Il Mulino.

