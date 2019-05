A Stefano Palmucci l’XI edizione del Premio Montanari - Città di Savignano

Il sammarinese Stefano Palmucci si è aggiudicato l'11^ edizione del Premio biennale Francesco Montanari, città di Savignano. Il concorso mette in palio mille euro per il miglior testo in vernacolo romagnolo. Stefano Palmucci, autore di tante Commedie di Sant’Agata di successo, ha vinto il Premio Montanari 2019 con l’Opera “La serva ad Zofoli”, che debutterà il prossimo 31 luglio, presso l’anfiteatro aperto di Poggio Torriana nell’ambito della rassegna che vi si svolge, a cura della Compagnia La Mulnela di Santarcangelo.