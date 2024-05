L'agenzia Viaggiatori Impavidi insegna a un gruppo eterogeneo a domare la paura di volare. Sconfiggere ogni timore e abbandonarsi alla gioia del volo è l'obiettivo dei passeggeri in prova che per un disguido tecnico da Londra finisco in Islanda. Spaventati, bloccati e imbarazzati, non vincono l'aerofobia ma 'decollano' tutti nelle rispettive vite. Il viaggio di ritorno non sarà più lo stesso.