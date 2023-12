“Ai miei tempi non era così”: con Battista, sold-out di ironia e comicità

Il Nuovo fa il pieno di risate. E' un altro sold-out per Maurizio Battista che travolge in un vero e proprio show. Protagonista al pari del pubblico, si gioca sul rimando continuo tra palco e platea. Performance a tutto tondo - c'è la musica dei Los Locos e di Daniele Si Nasce che interpreta Renato Zero, l'irriverenza del comico Dado. Battista smaschera gli inganni della contemporaneità, leggendo il reale, tra aneddoti e ricordi. Imprevedibile e ironico, è standing ovation ad ogni tappa del lungo tour. E lascia spunti di riflessione, sul tempo, l'amore, la felicità. Fuori dall'ipocrisia.

Nel video, estratti dallo spettacolo di Maurizio Battista